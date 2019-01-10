Оккупанты в Крыму заподозрили украинскую армию в "особой связи с космосом"

Оккупанты в Крыму прокомментировали заявление об Азовском море / Фото: NATO Maritime Command

Высказывание экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко не дает покоя российским "экспертам".

По словам Романенко, Украине стоит попытаться провести корабли через Керченский пролив, однако для этого необходимо заранее подготовиться. При этом помочь Украине пригодится помощь союзников с "фиксацией прохода из космоса".

В ответ депутат "Государственного совета Республики Крым" Владислав Ганжара уже заявил об "особой связи с космосом украинской армии".

"Сейчас представители украинской армии пытаются каким-то образом воплотить в жизнь поручение министра обороны Украины — чтобы их корабли все равно проходили через акваторию Керченского пролива. Но сделать это у них получится и правда только благодаря особой связи с космосом, которая, наверное, есть у представителей украинской армии", – цитирует его RT.

При этом представитель оккупантов уверен, что поддержки в этом вопросе у Украины нет.

Читайте также"Мои корабли, мои солдаты": Порошенко пригрозил России"У других государств нет никакой позиции относительно помощи Киеву. Это бредовые выдумки представителей украинской армии… Тем более сложно представить, какие корабли Украина будет отправлять, ведь никакого флота у них уже давно не существует нигде, кроме как в голове президента Порошенко", – заявил Ганжара.

Ранее командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

В то же время соотношение сил Украины и России в Азовском море является неравным и не в пользу Киева, признал Воронченко.

Генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".

Читайте также"Уступки Украине": астролог спрогнозировал важное решение Путина по ДонбассуКак сообщалось, россияне закрыли Керченский пролив для прохода всех судов. Ситуация в Керченском проливе продолжает оставаться в достаточной степени напряженной.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.