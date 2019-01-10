Оккупанты в Крыму заподозрили украинскую армию в "особой связи с космосом"

10 января 2019, 11:43

Также в так называемом Госсовете полуострова рассказали, где, по их мнению, базируется флот Украины.

Азовское море
Оккупанты в Крыму прокомментировали заявление об Азовском море / Фото: NATO Maritime Command

Высказывание экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенанта запаса Игоря Романенко не дает покоя российским "экспертам".

По словам Романенко, Украине стоит попытаться провести корабли через Керченский пролив, однако для этого необходимо заранее подготовиться. При этом помочь Украине пригодится помощь союзников с "фиксацией прохода из космоса".

В ответ депутат "Государственного совета Республики Крым" Владислав Ганжара уже заявил об "особой связи с космосом украинской армии".

"Сейчас представители украинской армии пытаются каким-то образом воплотить в жизнь поручение министра обороны Украины — чтобы их корабли все равно проходили через акваторию Керченского пролива. Но сделать это у них получится и правда только благодаря особой связи с космосом, которая, наверное, есть у представителей украинской армии", – цитирует его RT.

При этом представитель оккупантов уверен, что поддержки в этом вопросе у Украины нет.

Читайте также"Мои корабли, мои солдаты": Порошенко пригрозил России"У других государств нет никакой позиции относительно помощи Киеву. Это бредовые выдумки представителей украинской армии… Тем более сложно представить, какие корабли Украина будет отправлять, ведь никакого флота у них уже давно не существует нигде, кроме как в голове президента Порошенко", – заявил Ганжара.

Ранее командующий Военно-Морских сил Игорь Воронченко подчеркнул, что Украина намерена наращивать присутствие в Азовском море в ответ на агрессивные действия Кремля.

В то же время соотношение сил Украины и России в Азовском море является неравным и не в пользу Киева, признал Воронченко.

Генсек ОБСЕ спрогнозировал последствия атаки россиян на украинские корабли в Керченском проливе. По его мнению, и со стороны Москвы, и со стороны Киева "вновь и вновь случаются провокации".

Читайте также"Уступки Украине": астролог спрогнозировал важное решение Путина по ДонбассуКак сообщалось, россияне закрыли Керченский пролив для прохода всех судов. Ситуация в Керченском проливе продолжает оставаться в достаточной степени напряженной.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

Киев утверждает, что суда совершали плановый переход, и российскую сторону о нем предупреждали. В результате столкновения шестеро военнослужащих Украины получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Крым флот Керченский пролив Азовское море аннексия Крыма Игорь Романенко Ганжара
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
11:52
"Птичка — в окоп": волонтер рассказал о "незапрещенном" способе уничтожения боевиков
11:43
Оккупанты в Крыму заподозрили украинскую армию в "особой связи с космосом" Видео
11:32
"Больше уважения": Зинченко отличился фантастически дебютным голом за Манчестер Сити Видео
11:31
Пять требований к будущему президенту Украины мнение
11:27
"Украли даже заначку жены": нардеп раскрыл подробности ограбления квартиры Видео
11:22
"Сиси то, что нужно!": Даша Астафьева показала аппетитные формы в бикини
11:16
В России накрылся санкционным "тазом" проект почти на 440 млрд рублей Видео
10:54
В Кривом Роге депутат угодил в больницу после жестокого избиения трубой
10:35
Девушка дня Instagram: жгучая итальянка с идеальной фигурой Эльза Манелли Фото
10:34
"Сгорел полностью": Россия лишилась военного спутника – и радуется Видео
10:02
Ценовые "качели" на АЗС: эксперты рассказали, на что рассчитывать автовладельцам Видео
10:01
Все выше и выше: доллар рванул вверх Видео
09:53
Украинцев снова пытаются заманить в имперскую ловушку мнение
09:42
Ryanair поднял расценки на свои услуги для пассажиров Видео
09:30
"Деньги на Донбасс": посольство Украины в Мексике обвинили в вымогательстве Видео
09:19
Роскомнадзор добрался? В работе Google фиксируются серьезные сбои Видео
08:57
Кравчук рассказал, когда Россия вернет разрушенный Донбасс Видео
08:43
Кому мороз, кому мокрый снег: синоптики уточнили прогноз погоды на 10 января в Украине Видео
08:32
Самая большая проблема после ухода Путина мнение
08:26
В Европе заговорили об угрозе новой войны Видео
07:57
Убийство сотрудника охраны Порошенко: суд отпустил подозреваемого под залог Видео
07:38
Анна Седокова "засветила" грудь в полупрозрачном топе: пикантное фото
07:25
Скончался известный украинский журналист, основатель популярных газет
07:14
Щоб домівку Божа сила боронила: красиві щедрівки для дорослих і дітей Видео
06:58
Перекошенные лица: почему предложение Зеленского взбесило Порошенко мнение
06:33
Крым будет кровоточить, его ждет "война креста и полумесяца" – астролог
06:01
Россия при строительстве Крымского моста нарушила свой закон — эксперт Видео
05:41
"Хорошая жопка": Глюкоза похвасталась формами, позируя с мужем
05:04
Психолог объяснила, что заставляет человека обновлять себя Видео
04:27
Пролежавший в земле 20 лет труп девушки украли из могилы ради "свадьбы"
04:01
В США выставлен на продажу один из самых знаменитых небоскребов мира
03:52
В журнале опубликовали статью по совращению пьяных студенток - и пожалели об этом
03:31
Минкульт пообещал избавить украинцев от фильмов о "российских ментах"
03:08
Ученые выяснили, как связаны чистка зубов и импотенция
02:28
Социологи выяснили, сколько процентов украинцев поддерживают ПЦУ Видео
01:58
Евровидение-2019: названы все участники украинского национального отбора
01:41
Томос для Украины стал исторической катастрофой Путина - Gazeta Wyborcza Видео
01:17
Кароль снялась для обложки глянца в эффектном образе Фото
00:55
СМИ нашли российский след в поджоге Венгерского культурного центра в Ужгороде
00:34
"Дерьмовая гора": в российском селе дети устроили "покатушки" на куче замерзших фекалий
00:10
"Я влюбилась": солистка группы Kazka обескуражила поклонников заявлением
09 января, среда
23:44
"Позор!": в Сети шокированы внешним видом дома автора легендарного "Щедрика" Фото
23:18
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
22:49
"Трактор – вот настоящая криптовалюта": под Днепром село подсчитывает прибыль после виртуальных вкладов Видео
22:24
Курды поймали украинца из ИГИЛ - СМИ
22:09
"Путин х*йло и уровень холестерина": Супрун рассказала о приоритетах украинцев
22:07
"Выбрики Путина": генерал объяснил, как Украине провести корабли через Керченский пролив
21:33
Дорофеева в нижнем белье пожаловалась на болезнь во время отпуска в Дубаи
21:25
Глава Кипрской православной церкви жестко "отшил" митрополита Епифания
20:44
Ушел из жизни последний глава Верховного совета СССР
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять