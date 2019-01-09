"Выбрики Путина": генерал объяснил, как Украине провести корабли через Керченский пролив

Если же российские пограничники попытаются их задержать, то это подтвердит экспансионистские намерения РФ относительно Азовского моря.
Украине стоит попытаться провести корабли через Керченский пролив, однако для этого необходимо заранее подготовиться.
Такое мнение высказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в интервью UAportal.
"Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса. Подготовившись, можно получить определенный результат", - сказал он.
По его словам, в случае успешного прохода станет понятно, что инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года был "выбриками Путина". Если же российские пограничники попытаются их задержать, то это подтвердит экспансионистские намерения РФ относительно Азовского моря.
"При таком подходе Россия оказывается в достаточно сложной ситуации. С точки зрения военно-политической, это для Украины беспроигрышный вариант, потому что это демонстрирует, что Азовское море - не русское озеро, а акватория для использования двумя государствами", - отметил Романенко.
Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.
В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.
26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.