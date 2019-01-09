"Выбрики Путина": генерал объяснил, как Украине провести корабли через Керченский пролив

Захваченные РФ украинские корабли в порту Керчи / Reuters

Украине стоит попытаться провести корабли через Керченский пролив, однако для этого необходимо заранее подготовиться.

Такое мнение высказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко в интервью UAportal.

"Я считаю, что новые попытки надо осуществлять, но с установкой видео- и аудиосредств контроля и, начиная с выхода из Одессы, транслировать все команды, все переговоры со всеми российскими структурами. А союзники нам помогут с фиксацией прохода из космоса. Подготовившись, можно получить определенный результат", - сказал он.

По его словам, в случае успешного прохода станет понятно, что инцидент в Керченском проливе в ноябре прошлого года был "выбриками Путина". Если же российские пограничники попытаются их задержать, то это подтвердит экспансионистские намерения РФ относительно Азовского моря.

"При таком подходе Россия оказывается в достаточно сложной ситуации. С точки зрения военно-политической, это для Украины беспроигрышный вариант, потому что это демонстрирует, что Азовское море - не русское озеро, а акватория для использования двумя государствами", - отметил Романенко.

Напомним, 25 ноября прошлого года российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.