В РФ заговорили об обмене захваченных украинских моряков: названы вероятные сроки

В РФ заговорили об обмене украинских моряков / Reuters

Украинских моряков, захваченных Россией в Черном море, могут обменять на заключенных в Украине россиян после президентских выборов в Украине и вынесения пленным морякам судебных приговоров в РФ.

Высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах пояснил Известиям, что Москва рассматривает возможность обмена украинских граждан на россиян, которые находятся в заключении в соседней стране.

"Многое зависит от украинской стороны, насколько Киев будет готов идти на конкретные договоренности. Тем не менее надо понимать, что сейчас обменять украинских моряков невозможно. Они не военнопленные, как пытается их выставить Киев. А значит, надо дождаться решения суда, после чего можно разговаривать об обмене. В украинских тюрьмах сидит достаточно много россиян, которых надо вызволять. Однако до выборов на Украине это вряд ли возможно, поскольку Петр Порошенко тут же начнет выдавать это за свою победу", - заявил он.

Информацию о вероятном обмене в обозримом будущем подтвердил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.

"Обмен станет возможен, когда украинским морякам огласят реальные сроки", - отметил он.

Собеседники в украинских правительственных и парламентских кругах подтвердили в беседе с Известиями, что обмен, скорее всего, состоится после президентских выборов в стране.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля, а моряков взяли в плен.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.