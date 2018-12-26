Суд оккупантов отклонил все 20 апелляций на арест украинских моряков

26 декабря 2018, 19:04

В отношении еще четырех моряков апелляций адвокатов не поступало.

суд
Суд / Иллюстрация

"Верховный суд" аннексированного Крыма отклонил все 20 апелляций на арест украинских моряков, захваченных российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "суда".

"Верховный суд рассмотрел сегодня пять апелляций защиты в отношении украинских моряков Безъязычный, Небылица, Семидоцкий, Мельничук, Гриценко. Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения - арест оставлено силе, уточнены сроки содержания обвиняемых под стражей, он сокращен на одни сутки, до 24 января 2019 года, из-за технической ошибки суда первой инстанции", - сообщили в "суде".

В отношении еще четырех моряков апелляций адвокатов не поступало.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей в районе Керченского пролива СНБО и Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Крым Керченский пролив
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
19:11
СМИ: Елизавета II устроила выволочку внуку из-за подарка на Рождество для Меган Маркл
19:04
Суд оккупантов отклонил все 20 апелляций на арест украинских моряков
18:47
"Без снега не останемся": Диденко рассказала, когда утихнут метели и уточнила погоду на Новый год 2019 в Украине Видео
18:18
Путинский пропагандист назвал дату нападения Украины на Россию
17:52
Тимошенко во втором туре побеждает всех: результаты масштабного социологического исследования
17:33
"Люди трусов уже насмотрелись": Ани Лорак позировала в экстремальном мини-платье
17:16
Порошенко одобрил идею продлить ограничение на въезд россиян в Украину
16:59
Дипломат рассказал, как Украине стоит решать проблемы в отношениях с соседями
16:42
ГПУ засекретила решения по инциденту в Керченском проливе
16:33
У Зеленского обнаружилась полезная для политика черта мнение
16:28
Тимошенко против всех. Украинские социологи сделали модель второго тура президентских выборов-2019
16:17
По мотивам сериала "Черное зеркало" выйдет полнометражный интерактивный фильм
16:03
"Дрыгающего ногами" Путина заподозрили в желании справить естественную нужду Видео
15:46
Порошенко анонсировал масштабные антироссийские санкции
15:36
"Сатанинское отродье и пьяный ублюдок со странным мешком": астролог рассказал, нужен ли Украине Дед Мороз Видео
15:24
"Не хочу создавать конфликты": российский певец обьяснил отказ выступать в Крыму Видео
15:09
Порошенко сказал, почему не добивался продления военного положения Видео
14:59
"Бл*дский цирк Пети-победуна": соцсети отреагировали на окончание военного положения в Украине
14:47
"Порезана женщина, украдены деньги": в Кривом Роге ограбили банк Фото Видео
14:22
Ярош объяснил, почему в Украине не стоит прекращать военное положение Видео
14:21
В Минкульте разрешили снести киевский памятник полководцу Суворову
14:13
Шоу "Орел и Решка: Перезагрузка" закрывается Видео
14:11
Порошенко решил судьбу военного положения в Украине Видео
13:44
Порошенко рассказал, когда Рада "впишет" в Конституцию курс Украины на вступление в НАТО
13:24
Неожиданно: Наоми Кэмпбелл впервые показала, как выглядит без парика
13:17
В России пригрозили Украине новыми санкциями
13:10
"Украине грозит дефолт": астролог предупредил, когда разразится новый мировой кризис Видео
13:00
"Челка молодит": Анастасия Волочкова сменила имидж
12:49
У Путина решили распутать "клубки противоречий" в отношениях РФ и Беларуси
12:31
"У нас так не надо": Зеленский рассказал, как президент РФ в халате смутился из-за шуток на корпоративе Видео
12:12
Украинскому адвокату в РФ дали 8 лет тюрьмы за шпионаж
12:05
Зеленский охарактеризовал Порошенко двумя словами Видео
12:04
"Ох, как она схуднула": Алла Пугачева встревожила фанатов истощенным видом Видео
12:00
Начался чат с астрологом Владом Россом
11:57
"Полный провал". В РПЦ "полыхнули" гневом из-за объединительного Собора ПЦУ
11:44
СНБО проведет заседние в связи с истечением срока военного положения в Украине - СМИ
11:38
"Крепко выпили": Зеленский рассказал, как Янукович пытался с ним договориться Видео
11:36
Экс-президент Польши рассказал, когда кончится конфликт Киева и Варшавы из-за Бандеры
11:34
"А как же Линдеманн?": Светлана Лобода зацеловала другого мужчину Видео
11:34
Уволенный за сепаратизм житомирский "святой Николай" устроил потасовку Видео
11:32
Два главных противника России "погорели" на геополитике мнение
11:23
"Простая, как все люди": Тина Кароль удивила фанатов видом без макияжа
11:23
Первый результат "томоса": Путин признал существование украинского народа мнение
11:16
Эксперт рассказал, как санкции от Кремля "шарахнут" по кандидатам на пост президента Украины Видео
10:47
Девушка дня Instagram: звезда эротических мужских глянцев Анна Катарина Фото
10:45
Боевики массированно обстреляли поселок на Донбассе: опубликованы фото Фото
10:39
Курс доллара в 2019-м: аналитик спрогнозировал подорожание "бакса" Видео
10:24
В Сети показали, как в Украине супермаркеты торгуют просроченными товарами
10:14
В Украине обесточены более 400 населенных пунктов Видео
10:08
Любая украинская победа чревата рисками мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять