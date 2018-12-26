Суд оккупантов отклонил все 20 апелляций на арест украинских моряков

Суд / Иллюстрация

"Верховный суд" аннексированного Крыма отклонил все 20 апелляций на арест украинских моряков, захваченных российскими пограничниками 25 ноября в Керченском проливе.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "суда".

"Верховный суд рассмотрел сегодня пять апелляций защиты в отношении украинских моряков Безъязычный, Небылица, Семидоцкий, Мельничук, Гриценко. Решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения - арест оставлено силе, уточнены сроки содержания обвиняемых под стражей, он сокращен на одни сутки, до 24 января 2019 года, из-за технической ошибки суда первой инстанции", - сообщили в "суде".

В отношении еще четырех моряков апелляций адвокатов не поступало.

25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля - два бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яны Капу", которые, направляясь из Одессы в Мариуполь, попытались пройти в российские территориальные воды через Керченский пролив якобы без предварительной заявки.

В связи со столкновением украинских и российских кораблей в районе Керченского пролива СНБО и Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней. ВП введено в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.