Суд над пленными украинскими моряками начнется через год - адвокат

В РФ будут судить пленных украинских моряков / ТСН

Российский адвокат Илья Новиков заявил о том, что в РФ суд по делам военнопленных украинских моряков начнется не ранее чем через год.

"Сам суд, если он будет, пройдет не раньше, чем через год. Скорее всего - через полгода, но это нереалистично. Поэтому очень важно до этого суда не довести", - подчеркнул он в эфире Прямого.

Новиков добавил, что такие "суды" имеют уже подготовленный приговор и имеют исключительно формальный вид.

"Эти заседания вообще не стоит рассматривать как суд по делу моряков", - заключил Новиков.

Ранее в РФ заговорили об обмене захваченных украинских моряков.

Напомним, 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали в Керченском проливе три украинских корабля, а моряков взяли в плен.

В связи со столкновением СНБО и президент Петр Порошенко в ночь на 26 ноября одобрили введение в стране военного положения. В тот же день Рада ввела ВП в 10 областях страны на 30 дней.

26 декабря на заседании СНБО было принято решение не продлевать военное положение.