Вывод войск США из Сирии: Трамп припугнул Турцию экономическим удушением

14 января 2019, 08:25

Штаты продолжат бороться с боевиками ИГИЛ, отметил президент.

Дональд Трамп припугнул Турцию экономическим удушением в случае нападения на курдов
Дональд Трамп пригрозил Турции экономическим удушением в случае нападения на курдов / Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что страна начинает долгожданный вывод своих войск из Сирии.

Штаты задавят Турцию экономически, если ее силы на сирийской территории нападут на курдов (союзники американцев в конфликте в Сирии), написал американский лидер в Twitter.

По его словам, США продолжат бороться с боевиками террористической организации "Исламское государство".

"Начинаем долгожданный вывод войск из Сирии, одновременно сражаясь с оставшимися боевиками ИГИЛ, причем со многих сторон... Задавим Турцию экономически, если они нападут на курдов. Создадим 20-мильную (32 километра — Ред.) буферную зону...", — отметил глава государства.

Напомним, в декабре пресс-секретарь Министерства обороны США (Пентагон) Дана Уайт заявила, что США начали вывод своих войск из Сирии. Позже представитель Белого дома сообщил, что Дональд Трамп не приказывал Пентагону выводить американские войска из Афганистана.

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США Турция войска Сирия вывод Дональд Трамп
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