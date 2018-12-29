Стала известна позиция Трампа по выводу войск США из Афганистана

Дональд Трамп не приказывал Пентагону выводить войска США из Афганистана / Reuters

Представитель Белого дома сообщил, что президент США Дональд Трамп не приказывал министерству обороны США (Пентагон) выводить американские войска из Афганистана.

Американский лидер не решил сокращать военное присутствие в Афганистане, сообщил представитель Совета национальной безопасности Штатов Гаррет Маркиз, пишет Bloomberg.

"…он (Трамп — Ред.) не приказывал министерству обороны начать процесс вывода войск из Афганистана", — сказал представитель Совета нацбезопасности.

Ранее западные СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести свои войска из Афганистана. До этого стало известно, что Штаты начали выводить войска из Сирии.