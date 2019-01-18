В Польше тысячи людей вышли попрощаться с мэром Гданська: опубликованы фото

В польском Гданське 18 января тысячи людей вышли на улицы, чтобы принять участие в траурной процессии перенесения гроба с телом убитого мэра Гданьска Павла Адамовича.

Как сообщает RMF 24, гроб с телом Адамовича вынесли из Европейского центра солидарности и в сопровождении жителей города несли до базилики Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Похороны градоначальника состояться 19 января. Базилика не сможет вместить всех желающих проститься, поэтому на улицах горда будут установлены экраны.

В сети появилось много фото, на которых катафалк с гробом Адамовича сопровождают тысячи людей. Они несут флаги с гербом Гданьска и национальные флаги Польши.

В связи с гибелью мэра Гданьска президент Польши Анджей Дуда объявил национальный траур. Он начался с 17:00 пятницы и продлится до 19:00 субботы, 19 января. На государственных учреждениях по всей стране будут приспущены национальные флаги.

Напомним, мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице после полученных во время благотворительного концерта ножевых ранений.

Как ранее сообщалось, Адамовича ударил ножом в область сердца неизвестный мужчина, который прошел на сцену по удостоверению прессы.