Своих не бросаем: Лукашенко через МИД заступился за Настю Рыбку

Александр Лукашенко / Reuters

Участница секс-скандала с олигархом Олегом Дерипаской и вице-премьером РФ Сергеем Приходько, белорусская модель и сотрудница эскорта Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) может вернуться в Минск, но по первому требованию должна будет снова явиться в суд в Москве. С таким заявлением, во вторник, 22 января, глава белорусского Министерства иностранных дел Владимир Макей."Она освобождена под подписку о невыезде. Она может прилететь в Минск, но должна по первому требованию являться в суд", - сказал дипломат в интервью порталу Tut.by.

Макей также подтвердил, что поручение помочь Вашукевич МИДу дал лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Все поручения президента, которые МИД получает, исполняются беспрекословно, качественно и в срок", - подытожил министр.

Настя Рыбка (Анастасия Вашукевич) в суде / ТАСС

Напомним, Вашукевич и ее "секс-гуру" Александр Кириллов (Алекс Лесли) в начале минувшего года стали фигурантами расследования российского оппозиционера Алексея Навального - проведенного по поводу вмешательства России в выборы в США и участия в этом проекте российского миллиардера Олега Дерипаски и вице-премьера РФ Сергея Приходько.

Немногим позднее Вашукевич и Кириллова задержали в Таиланде - по подозрению в организации и проведении незаконных платных секс-тренингов. В конечном итоге, они практически год провели в тамошней тюрьме.

В январе 2019-го Рыбка и Лесли признали себя виновными. Им дали условный срок и выслали из страны.В аэропорту Шереметьево их задержали российские правоохранители - по подозрению в вовлечении в занятие проституцией. Затем Рыбка из СИЗО обратилась к олигарху Дерипаске с мольбой о прощении.