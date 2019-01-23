В Конго появилась стела украинской соборности со странной картой Украины

Стела украинской соборности в Конго

В городе Гома Демократической Республики Конго установили стелу украинской соборности.

Об этом сообщается на странице 18-го вертолетного отряда украинской миротворческой миссии в ДР Конго в Facebook.

Стела, представляющая собой карту Украины с указателями расстояний до украинских городов, посвящена 100-летию подписания Акта обьединения УНР и ЗУНР.

При этом сама карта страны выглядит необычно - северная граница "обрезана", а Одесская область по площади превышает Крым и по форме напоминает Италию.

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Напомним, в начале января резидент Петр Порошенко подписал указ о направлении 20 военнослужащих ВСУ для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в Мали.