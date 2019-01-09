Порошенко послал 20 военных в Африку приструнить местных

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Петр Порошенко подписал указ о направлении национального персонала (военнослужащих ВСУ) для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали.

"Направить для участия Украины в многопрофильной интегрированной миссии ООН по стабилизации в Мали национальный персонал (из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины) численностью до 20 человек", - говорится в указе Порошенко №6/2019 от 9 января.

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Миротворческая миссия ООН в Мали была учреждена резолюцией 2100 Совета безопасности от 25 апреля 2013 года с целью поддержки политических процессов в этой стране и выполнения ряда задач по обеспечению безопасности.

Ранее Петр Порошенко опубликовал в Facebook ролик, в котором перечислил ключевые, по его мнению, изменения в Украине в 2018 году.

"Прекращение действия Договора о дружбе с Россией, выход из СНГ, закрепление курса на вступление в ЕС и НАТО в Конституции Украины, утверждение приветствие "Слава Украине! Героям Слава!" как официальное приветствие в Вооруженных силах, принятие Закона о реинтеграции Донбасса, принятие Закона "О национальной безопасности Украины" - все это часть нашей государственнической стратегии, которая приближает нас к Европе", - подписал он ролик.