В России впервые за 10 лет сократилось население

Россия / Reuters

Численность населения России сократилась почти на 87 тыс. человек и составила 146 млн 794 тыс. человек.

Как сообщил Росстат, этот показатель сократился впервые за 10 лет.

По данным ведомства, в 2018 году численность городского населения увеличилась примерно на 125 тыс. человек достигнув 109 млн и 326,9 тыс. человек, а сельское население уменьшилось на 211 тыс., достигнув показателя 37 млн 342,4 тыс. человек.

При этом в Москве численность постоянного населения на 1 января 2019 года составляла 12 млн 630,3 тыс. человек против 12 млн 506,5 тыс. человек на 1 января 2018 года.

Ранее сообщалось, что по данным на 1 декабря 2018 года смертность в Украине превышала рождаемость почти вдвое - на 100 умерших приходилось 58 рожденных.

В сентябре прошлого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал Климкин.