Китай очень опасен для Украины — политолог

Китай очень опасен для Украины, предупредил эксперт / Фото: Reuters

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог Олег Соскин считает, что коммунистический Китай очень опасен для Украины, китайцы "мягко стелют, но очень жестко спать".

Китай является опасным государством, где по-прежнему действует очень мощная модель триад, которая соединилась с коммунистически-чекистским режимом, рассказал эксперт на чате в Главреде.

По словам собеседника, Украине не нужен Китай, потому что это абсолютно чужая для нас цивилизация.

"Мы должны его изучать, брать оттуда все лучшее. Но находиться лучше подальше от него. У нас не один путь с Китаем: у нас — свой, у китайцев — свой", — заявил аналитик.

Политолог подчеркнул, что Украина — православное европейское государство, славянское государство, государство русичей, а Китай — азиатское государство, которое поклоняется дракону, поэтому пусть себе развивается в "своей песочнице".

"Пусть себе скупают африканские страны, если у них есть лишние деньги. Как известно, то же самое делал Советский Союз и некоторые другие страны, но ничем хорошим эта скупка лузеров никогда не заканчивалась. Тем более, сейчас, когда наступает эпоха пятого и шестого технологических укладов", — сказал Соскин.

"Для Украины главное — не впускать на свою территорию китайцев, как и мусульман. Украинская земля — это богатство Руси-Украины, и она должна только нам принадлежать", — добавил экономист.

Ранее американский миллиардер и филантроп Джордж Сорос говорил, что глава Китая Си Цзиньпин является самой опасной угрозой для открытых обществ, и режим президента Российской Федерации Владимира Путина его также беспокоит.