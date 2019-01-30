Дети в соцсетях / Интерфакс

Великобритания может запретить соцсети, если они не будут удалять вредоносный контент. С таким заявлением накануне выступил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок.

"Если мы считаем, что они должны принимать меры, а они отказываются это делать, то мы должны принять решение", - цитирует Хэнкока ВВС.

Ранее министр призвал соцсети удалять материалы, которые способствуют совершению самоубийств. В частности, 14-летняя Молли Расселл покончила жизнь самоубийством в 2017 году после просмотра в соцсетях соответствующего контента.

Министр Хэнкок сказал, что после смерти Молли чувствует себя "крайне заинтересованным в обеспечении защиты молодежи". В письме, направленном соцсетям, он отметил, что нужно срочно увеличить усилия на этом пути.

Чиновник добавил, что британское правительство разрабатывает белую книгу, которая более подробно рассмотрит ситуацию с распространением подобных материалов.

В последние годы в Британии соцсетями ходят игры, которые подталкивают детей и подростков к суициду. В прошлом году мир ошеломил новый онлайн-монстр, который запугивает и может похищать данные пользователей. Впервые об игре под названием Момо услышали в Южной Америке.

Устрашающее создание в виде женского бюста на курьих ножках с мертовно-бледным лицом и выпученными глазами будто запугивало пользователей в сети и обещало им скорую смерть.

А уже потом местные СМИ сообщили о самоубийстве 12-летней девочки недалеко от Буэнос-Айреса в Аргентине. В телефоне девочки нашли переписку в WhatsApp и видеозаписи, которые она делала перед смертью. Поэтому власти выразили подозрение, что все это было частью игры, и кто-то мог намеренно заставить ее покончить с собой.

А еще раньше большой резонанс вызвала российская суицидальная игра "Синий кит". Тогда власти РФ сообщили, что жертвами игры стали не менее 15 подростков. Российские СМИ называли цифру - 130 детей.

Родителей по всему миру призывают внимательно относиться к подросткам. В частности, проверять, имеют ли они на теле порезы или рисунки, не давать детям много времени проводить в соцсетях и организовывать им интересный досуг.

Напомним, глава Facebook Марк Цукерберг планирует связать между собой WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger в одну платформу для обмена сообщениями.