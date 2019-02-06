Эксперты в недоумении после сообщений об огромном росте экономики РФ

6 февраля 2019, 05:28

Росстат накануне удивил нереальными цифрами.

Росстат
Росстат / Экспертный центр электронного государства

На этой неделе всех удивил отчет о том, что экономика России показала максимальный рост за последние 6 лет. Но экономисты говорят, что причина такого сюрприза, скорее всего, банальна: в РФ плохо работает статистическое ведомство.

Как сообщает Bloomberg, оценка экономического роста в 2,3% выглядела особенно подозрительной, поскольку она приблизилась к амбициозным целям президента РФ Владимира Путина.

"Я не думаю, что произошли какие-либо манипуляции с цифрами, - сказал Иикка Корхонен, руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии. – Различные изменения не были отражены очень хорошо, и они оказались неожидаными, что вызывает определенные подозрения".

Правительство РФ готовится достичь экономического роста в размере более 3% в год только в начале следующего десятилетия - уровень, который даже центральный банк РФ называет недосягаемым.

"Возможно, существует политическое давление, чтобы показать более громкие цифры, – отметил Кирилл Тремасов, бывший чиновник Министерства экономики РФ. – Даже если мы представим, что они ни с чем не играли, и вот так на самом деле вышли цифры, это еще печальнее, поскольку это признак серьезного сбоя в работе Росстата. Доходы населения падают пятый год подряд. Такого длительного и непрерывного обнищания населения не было даже в 1990-х".

Есть данные компаний и данные по спросу населения, которые говорят о том, что ситуация в экономике остается сложной и нет никакого роста ВВП, пояснил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. 

По словам Владимира Бессонова, ученого из Высшей школы экономики Москвы, в последнее время усилилось давление на Росстат с целью повышения точности данных, так как региональные чиновники в настоящее время оцениваются частично по их экономическим показателям.

Тем не менее, аналитики инвестиционного банка Renaissance Capital отмечают, что искусственное повышение показателей роста экономики за 2018 год, не имеет смысла, поскольку в любом случае прогнозируется замедление в 2019 году до 1,5%.

Отметим, 4 февраля Росстат дал первую оценку роста экономики в 2018 году. По данным ведомства, объем ВВП составил 103,6 трлн рублей, что на 2,3% больше предыдущего года. Показатели Росстата превысили прогноз правительства. В Росстате отметили, что на показатели роста повлияли добыча полезных ископаемых, торговля и строительство.

Ранее Росстат сообщал, что численность населения РФ сократилась впервые за 10 лет и составила 146 млн 794 тыс. человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
экономика эксперты рост отчет Росстат
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

06:32
"Хаос и неразбериха": астролог рассказал, кому звезды перевернут жизнь в феврале
06:01
Ученые выяснили, сколько нужно спать, чтобы похудеть Видео
05:28
Эксперты в недоумении после сообщений об огромном росте экономики РФ
05:04
Звезда "Моей прекрасной няни" шокировал сеть кардинальными изменениями во внешности
04:44
В Гепрокуратуре объяснили уголовные дела против Медведчука
04:19
"На вершине секса": украинки, добившиеся успеха в порнобизнесе
03:32
Против похваставшейся открытием уголовных дел ГПУ открыли уголовное дело - СМИ
03:21
Украину назвали "частично свободной" страной в отчете Freedom House
02:40
Эксперт дала неутешительный прогноз о сокращении населения Украины Видео
01:57
Врач назвала условия, при которых беременным нельзя заниматься сексом
01:12
Племянница Софии Ротару удивила сеть фото в нижнем белье
00:11
РФ огласила военный ответ США на выход из ДРСМД
05 февраля, вторник
23:45
Синод ПЦУ принял решение по Филарету
23:14
Социологи дали нерадостный прогноз по населению Украины к 2030 году
22:46
В США прокомментировали планы РФ по созданию новых видов ракет
22:25
Янукович нажаловался на руководство Украины в ГБР Видео
21:55
Травести-дива Монро "дала рецепт" от одиночества Фото Видео
21:38
ПЦУ провела первое заседание Синода
21:20
Аналитик объяснил, почему гривна серьезно укрепилась Видео
21:11
Путинский сенатор ответил Порошенко на обвинение РФ в "обеднении" украинцев
21:00
Facebook разрешил удалять сообщения из чатов
20:54
Вера Брежнева на Мальдивах занималась с российской топ-моделью, опубликовано видео Видео
20:35
"Увольнение вывески ни на что не повлияет": соцсети об отстранении Ульяны Супрун
20:24
Психолог раскрыла секреты развития хорошей самооценки Видео
20:19
Климкин предложил "ментально перезагрузить" Донбасс
19:59
Кровавое ДТП под Марьинкой: число жертв возросло Видео
19:49
Нардеп рассказал о желании черниговцев избить Порошенко
19:32
"Вшивые грязные лапти прут к нам": в Керчи призвали закрыть Крымский мост для переселенцев из РФ Видео
19:22
Украинскому избирателю говорят: "Ты лох, поэтому голосуй нас" мнение
19:20
За счет госбюджета: в Раде предложили "списать" украинцам все долги по ЖКХ
19:01
"Слон против Руслана": Россия создает аналог украинского Ан-124 – СМИ
18:49
"Сам себе подложил свинью": энергоэксперт объяснил, кто выиграл от разборок Газпрома и Нафтогаза Видео
18:45
Порошенко прокомментировал отстранение Супрун
18:22
Доллар и евро "обеднели": обнародован курс валют в Украине на среду Видео
18:20
"Порношик и BDSM": в интернет выложили эротические снимки фотографа Vogue и Playboy Фото
18:11
Вятрович рассмотрел в отстранении Супрун "российскую агрессию"
17:54
"На батюшку похож": Олег Винник обновил образ, опубликовано фото Видео
17:45
ЦИК зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты Украины
17:41
У Яценюка прокомментировали открытие дела против Медведчука
17:24
Гибель Марины Поплавской: в полиции назвали причину смертельного ДТП Видео
17:13
Социологи Порошенко начали обзвон киевлян с вопросами по выборам - СМИ
16:58
"Обнаженка с лукавым взглядом": Супермодель Ратаковски завела фанатов фото с голой грудью
16:39
"Смотрящий Порошенко": СМИ узнали, кто взялся "спасать" Супрун
16:26
Мини-платье и нижнее белье: Даша Астафьева показала пикантные снимки с новой фотосессии
16:15
Экс-вице-премьер РФ назвал единственный способ возврата Крыма Украине
16:09
Порошенко порадовался, что миллионы безработных украинцев не сместили его с поста
16:02
"Лес, нимфы и эротика": В Сеть "залили" снимки обнаженных красоток на лоне природы Фото
15:57
Беларусь вооружает пограничников и усиливает охрану границы с Украиной
15:53
"Возможны сюрпризы": названа дата новой пресс-конференции Януковича Видео
15:51
Порошенко за год в 82 раза увеличил свои доходы – Тимошенко Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться