Эксперты в недоумении после сообщений об огромном росте экономики РФ

Росстат / Экспертный центр электронного государства

На этой неделе всех удивил отчет о том, что экономика России показала максимальный рост за последние 6 лет. Но экономисты говорят, что причина такого сюрприза, скорее всего, банальна: в РФ плохо работает статистическое ведомство.

Как сообщает Bloomberg, оценка экономического роста в 2,3% выглядела особенно подозрительной, поскольку она приблизилась к амбициозным целям президента РФ Владимира Путина.

"Я не думаю, что произошли какие-либо манипуляции с цифрами, - сказал Иикка Корхонен, руководитель Института стран с переходной экономикой при Банке Финляндии. – Различные изменения не были отражены очень хорошо, и они оказались неожидаными, что вызывает определенные подозрения".

Правительство РФ готовится достичь экономического роста в размере более 3% в год только в начале следующего десятилетия - уровень, который даже центральный банк РФ называет недосягаемым.

"Возможно, существует политическое давление, чтобы показать более громкие цифры, – отметил Кирилл Тремасов, бывший чиновник Министерства экономики РФ. – Даже если мы представим, что они ни с чем не играли, и вот так на самом деле вышли цифры, это еще печальнее, поскольку это признак серьезного сбоя в работе Росстата. Доходы населения падают пятый год подряд. Такого длительного и непрерывного обнищания населения не было даже в 1990-х".

Есть данные компаний и данные по спросу населения, которые говорят о том, что ситуация в экономике остается сложной и нет никакого роста ВВП, пояснил главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров.

По словам Владимира Бессонова, ученого из Высшей школы экономики Москвы, в последнее время усилилось давление на Росстат с целью повышения точности данных, так как региональные чиновники в настоящее время оцениваются частично по их экономическим показателям.

Тем не менее, аналитики инвестиционного банка Renaissance Capital отмечают, что искусственное повышение показателей роста экономики за 2018 год, не имеет смысла, поскольку в любом случае прогнозируется замедление в 2019 году до 1,5%.

Отметим, 4 февраля Росстат дал первую оценку роста экономики в 2018 году. По данным ведомства, объем ВВП составил 103,6 трлн рублей, что на 2,3% больше предыдущего года. Показатели Росстата превысили прогноз правительства. В Росстате отметили, что на показатели роста повлияли добыча полезных ископаемых, торговля и строительство.

Ранее Росстат сообщал, что численность населения РФ сократилась впервые за 10 лет и составила 146 млн 794 тыс. человек.