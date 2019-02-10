На борту самолета МАУ из Афин обнаружили неизвестное вещество

Рейс из Афин задержали для проверки / Фото: МАУ

Вещество неизвестного происхождения обнаружили бортпроводники на борту самолета авиаперевозчика МАУ, который должен был осуществлять регулярный рейс из Афин в Киев.

"На борту рейса PS354 от 10 февраля, который должен был улететь в 15:00 по местному времени, в салоне самолета бортпроводниками было найдено вещество неизвестного происхождения. Сосуд с неизвестным веществом передан на экспертизу в компетентные органы. В соответствии с процедурами авиационной безопасности, в целях обеспечения безопасности пассажиров и экипажа, рейс PS354 отложено до 15:00 11 февраля", - сказано в сообщении пресс-службы Международных авиалиний Украины.

В авиакомпании уточнили, что все пассажиры размещены в отеле, а также обеспечены трансфером. После завершения всех необходимых процедур для обеспечения безопасности, они смогут вылететь в Киев.

Напомним, в аэропорту "Киев" имени И. Сикорского рейсы авиакомпании Wizzair задержали на несколько дней, что спровоцировало коллапс среди пассажиров.