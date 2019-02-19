Якубович попытался "обелить" зрителей, разгребавших еду с барабана Поле чудес

Леонид Якубович заступился за зрителей Поле чудес, разгребавших еду с барабана / Скриншот видео с youtube.com

Ведущий российской программы Поле чудес Леонид Якубович попытался "обелить" зрителей, которые принимали участи в сьемках шоу, а потом разгребали еду с барабана.

Люди, критиковавшие зрителей, не живит в Российской Федерации, они — иностранные граждане и не знают обычаев страны, рассказал ведущий Комсомольской правде.

По словам собеседника, на Руси-матушке испокон веков принято хлебосольство и гостеприимство.

"Уже 28-29 лет на Поле чудес тем, что приносят в студию, угощают гостей. Группа никогда этим не пользуется. Вокруг стола (барабана — Ред.), пропуская вперед детей, собираются люди, обсуждают, как прошла запись", — отметил Якубович.

Ведущий утверждает, что в сьемках не принимают участие статисты, на программу приходят люди по пригласительным. "Это наши гости! Так повелось на Руси. Люди, которые этой традиции не знают, пусть сначала залезут в какую-нибудь книжечку или спросят у кого-нибудь, что за традиции на Руси существуют. Вот у нас такая традиция. Замечательная!..", — сказал он.

Ранее в Сети показали видео, на котором запечатлено, как зрители разгребали еду с барабана программы Поле чудес. Депутат Госдумы Виталий Милонов сказал, что не осуждает гостей программы, поскольку зрителями на подобного рода шоу часто подрабатывают малоизвестные актеры, у которых маленькие зарплаты.