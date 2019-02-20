Турция планирует покупать российские ракеты – Голос Америки

Эрдоган / HaberturkTV

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил свое намерение купить российскую ракетную систему С-400, несмотря на суровую критику из Белого дома. Перспектива столкновения между Анкарой и Вашингтоном возросла, поскольку Москва планирует поставить ракеты в текущем году. Об этом сообщает Голос Америки.

Президент Турции заявил, что российская ракетная система С-400 является наиболее экономически эффективным решением для оборонных нужд его страны.

Эрдоган также обвиняет Вашингтон в обострении конфликта и в том, что администрация Трампа не предлагает взамен финансовой поддержки или совместного производства таких видов оружия. Вместо этого, Вашингтон предлагает свою ракетную систему Patriot, пишет издание.

Мы не будем бездействовать, пока наши союзники по НАТО закупают оружие у наших противников", - заявил вице-президент США Майк Пенс в слегка завуалированной форме, предупреждая Анкару. – Мы не сможем обеспечить защиту Запада, если наши союзники станут зависимыми от Востока.

Обозреватель Серкан Демирташ из проправительственной турецкой газеты Hurriyet Daily News прогнозирует, что такая позиция Эрдогана может привести к необратимым последствиям в оборонных и политичеких связях двух стран.

"Среди потенциальных мер – приостановление доставки в Турцию американских истребителей F-35, а также под вопросом покупка F-16 и военных вертолетов", – прогнозирует обозреватель.

Экономику Турции по-прежнему покачивает после конфликта с Вашингтоном в 2018 году. В прошлом году турецкая валюта рухнула после того, как президент США Дональд Трамп ввел санкции за задержание в Турции американского пастора Эндрю Брансона. Хотя санкции длились всего несколько недель, экономика Турции до сих пор переживает огромный спад, отмечает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты задавят Турцию экономически, если ее силы на сирийской территории нападут на курдов (союзники американцев в конфликте в Сирии).