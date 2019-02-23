"Рожай мясо": в России прошел оригинальный антивоенный перформанс

Феминистки заявили, что в России женщины рожают пушечное мясо / Фото: Давид Френкель

В российском Санкт-Петербурге шесть феминисток устроили у стен военкомата Ленинградской области антивоенную акцию протеста.

Как сообщает Дождь, женщины принесли с собой куски мяса, которые запеленали, как младенцев. Некоторые даже создали видимость, что готовы кормить новорожденных грудью и стояли при прохладной погоде полуобнаженными.

Активистки приурочили акцию к 23 февраля, когда в России отмечают день защитника отечества. Они показали, что россиянки рожают пушечное мясо для войн своей страны.

/ Фото: Давид Френкель

"Женщин заставляют рожать мясо, которое государство с удовольствием ест", — пояснили суть акции участницы.

Феминистки требовали, что в стране прекратились войны, а также насилие над людьми, которые не хотят брать в руки оружие.

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Напомним, президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о призыве в 2019 году на военные сборы сроком до двух месяцев граждан, которые находятся в запасе.