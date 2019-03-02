В посольстве РФ в США станцевали украинский танец

Флаги РФ и США / Reuters

В посольстве России в США прошел ежегодный праздник Русская масленица, в ходе которого гостей угостили блинами, а танцевальные коллективы исполнили русские, украинские, цыганские и татарские классические танцы.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая перед гостями, отметил, что русская масленица в тысячах километрах от РФ "стала фактором объединения нашей диаспоры", передает РИА Новости.

"Удивительно, как древняя языческая традиция провожать зиму и радоваться приходу весны прижилась в православном календаре и вот уже сотни лет остается одним из любимых народных праздников в нашей стране", - сказал Антонов.

Напомним, в Украине Масленица начинается 4 марта.