В Гданьске избрали замену убитому мэру

Александра Дулькевич стала новым мэром Гданьска / Фото: ru.wikipedia.org

В Польше жители города Гданьска избрали в первом туре мэром города Александру Дулькевич.

Как сообщает РИА Новости, за нее по предварительным данным проголосовали 84% избирателей.

Отмечается, что два других кандидата на пост главы Гданьска - Гжегож Браун и Марек Скиба - не набрали и 15%.

Дулькевич была избрана на досрочных выборах, которые прошли в Гданьске 3 марта в связи с гибелью бывшего градоначальника Павла Адамовича.

Как известно, Дулькевич получила юридическое образование в Гданьском университете. Работала в общественных организациях города, принимала участие в подготовке к Евро-2012, с 17 марта 2017 по 14 января 2019 — заместитель мэра Гданьска по экономической политике. Возглавляла избирательный штаб Адамовича, а после его смерти - исполняла обязанности градоначальника. У 39-летней Дулькевич есть дочь София 2008 года рождения.

Напомним, мэр Гданьска Павел Адамович скончался в больнице после полученных во время благотворительного концерта ножевых ранений.

Как ранее сообщалось, Адамовича ударил ножом в область сердца неизвестный мужчина, который прошел на сцену по удостоверению прессы.