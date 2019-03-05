Гей несколько месяцев изображал женщину ради свекрови

Понятно, что фигура свекрови демонизируется всегда и везде, но тут для этого есть самые жесткие основания.
Британский гей несколько месяцев был вынужден притворяться женщиной ради родителей своего супруга.
Такое сообщение опубликовал английский таблоид The Mirror. По данным журналистов, Рой Сингх из Манчестера в 18 лет познакомился и влюбился в другого парня. Они начали тайно встречаться. Спустя два года возлюбленный сделал Сингху предложение.
Через несколько дней после этого Сингху позвонила мать жениха. "Она сказала, что у них большая индийская семья, перед которой она не хочет позориться. Поэтому, если я хочу замуж за ее сына, я должен притвориться женщиной на свадьбе и некоторое время после, чтобы убедить окружающих, что он не гей", — заявил он журналистам.
Читайте такжеТелеведущий скончался во время гей-оргии с наркотикамиСингх был шокирован, но все же согласился. Далее он переехал в дом жениха в Лондоне – загримировавшись под девушку по имени Лаки. Своим родителям он солгал, что уехал из-за работы.
Но через девять месяцев после свадьбы Сингх, не выдержав издевательств свекрови, сбежал из дома мужа. Некоторое время ему даже пришлось прожить в ночлежке для бездомных. Через четыре месяца он узнал, что его супруг собирается жениться вторично − уже на женщине, и попытался совершить суицид в женской одежде − "чтобы убить в себе его жену". Однако его спасли, а в больнице мужчину навестили родители, которые все же помирились с ним.
Интересно, что теперь Сингх иногда выступает в гей-барах в женском образе − как "дрэг-квин" Лаки.
Напомним, ранее в британской королевской семье произошла первая гей-свадьба.