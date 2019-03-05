Гей несколько месяцев изображал женщину ради свекрови

Рой Сингх / Mirror

Британский гей несколько месяцев был вынужден притворяться женщиной ради родителей своего супруга.

Такое сообщение опубликовал английский таблоид The Mirror. По данным журналистов, Рой Сингх из Манчестера в 18 лет познакомился и влюбился в другого парня. Они начали тайно встречаться. Спустя два года возлюбленный сделал Сингху предложение.

Через несколько дней после этого Сингху позвонила мать жениха. "Она сказала, что у них большая индийская семья, перед которой она не хочет позориться. Поэтому, если я хочу замуж за ее сына, я должен притвориться женщиной на свадьбе и некоторое время после, чтобы убедить окружающих, что он не гей", — заявил он журналистам.

Читайте такжеТелеведущий скончался во время гей-оргии с наркотикамиСингх был шокирован, но все же согласился. Далее он переехал в дом жениха в Лондоне – загримировавшись под девушку по имени Лаки. Своим родителям он солгал, что уехал из-за работы.

Но через девять месяцев после свадьбы Сингх, не выдержав издевательств свекрови, сбежал из дома мужа. Некоторое время ему даже пришлось прожить в ночлежке для бездомных. Через четыре месяца он узнал, что его супруг собирается жениться вторично − уже на женщине, и попытался совершить суицид в женской одежде − "чтобы убить в себе его жену". Однако его спасли, а в больнице мужчину навестили родители, которые все же помирились с ним.

Интересно, что теперь Сингх иногда выступает в гей-барах в женском образе − как "дрэг-квин" Лаки.

Напомним, ранее в британской королевской семье произошла первая гей-свадьба.