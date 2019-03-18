Обвиняемый в кровавой стрельбе в Новой Зеландии отказался от адвоката

Брентон Таррант собирается самостоятельно защищать себя в суде / Фото: The New Zealand Herald

Гражданин Австралии Брентон Таррант, обвиняемый в убийстве прихожан в мечети в Новой Зеландии, заявил об отказе от адвоката.

Как сообщает The New Zealand Herald, на заседании 16 марта интересы стрелка защищал назначенный судом правозащитник Ричард Питерс. Однако впоследствии обвиняемый заявил о желании защищать свои интересы самостоятельно.

Адвокат отметил, что Таррант показался ему психически здоровым человеком. Неадекватность в его словах и поступках появляется лишь при упоминании о его крайне правых взглядах. По словам защитника, сожаления в связи с содеянным его подзащитный не высказывал.

Питерс утверждает, что виновник кровавой стрельбы в мечети отказался от услуг защиты на суде, чтобы впоследствии на заседаниях пропагандировать свои взгляды.

Напомним, 15 марта в новозеландском городе Крайстчерч произошел массовый расстрел в двух мечетях, сначала стало известно о 40 жертвах, потом количество погибших возросло до 49 человек.

Позже полиции удалось задержать нападавшего, им оказался гражданин Австралиии Брентон Таррант, который поддерживает теорию превосходства белой расы. Велась прямая трансляция расстрела людей в мечети в Новой Зеландии.

Назадолго до нападения Брентон Таррант опубликовал в соцсети манифест под названием "Великое замещение" (состоит из 73 страниц), в котором ясно сообщил о своих намерениях.