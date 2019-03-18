В Украине вынесен приговор экс-представителю Путина в Крыму Белавенцеву

Белавенцев оказался в Крыму случайно, но получил Героя России / Фото: republic.ru

В Киеве суд заочно приговорил гражданина России Олега Белавенцева, занимавшего должность представителя президента РФ в Крыму, к 13 годам лишения свободы.

"Следствием установлено и в суде доказано, что Белавенцев А.Е. в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Автономной Республики Крым, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, организовывал совершение военнослужащими Российской Федерации во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы", - написал в Facebook генеральный прокурор Юрий Луценко.

В материалах следствия указано, что Белавенцев принимал активное участие в оккупации и аннексии Крыма, а также в указанный период склонял украинских военнослужащих к совершению государственной измены.

Читайте такжеСуд разрешил задержать экс-"смотрящего" Путина в Крыму и замкомандующего военным округом РФКак известно, отставной российский вице-адмирал Белавенцев рассказывал в комментарии ТАСС, что в 2014 году приехал в Крым в отпуск, поскольку у него в Севастополе был дом.

"Когда увидел, что происходит на полуострове, конечно, не мог остаться в стороне. Понимал, что и как нужно делать, ну, и включился по полной программе в подготовку к проведению референдума", - рассказывал он.

Позже стало известно, что Белавенцев таинственным образом получил звание Героя России в апреле 2014 года. Указ о награждении чиновника не был официально опубликован.

Напомним, переговоры советника президента России Сергея Глазьева и бывшего представителя президента России в Крыму Олега Белавенцева были обнародованы на суде по делу экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в совершении государственной измены.