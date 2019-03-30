Рогозин опозорился, пытаясь по-украински ответить на критику в соцсетях

Дмитрий Рогозин / УНИАН

Скандальный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, отвечая на критику пользователей в Сети, перешел на украинский язык.

В частности, он ответил пользователю в Twitter, который подверг критике дизайн салона самолёта Ту-204-300.

Пользователь Noncomfor, комментируя фотографии салона лайнера, которые опубликовал на своей странице в Twitter Рогозин, задал вопрос: "А почему внутри такое убожество?"

"Вибачте, це літак для космонавтів, а не доя ваших українських олігархів", — написал в ответ глава госкорпорации на украинском языке, допустив ошибку.

Отметим, что задавший вопрос пользователь Noncomfor ответил Рогозину и подчеркнул, что он "гражданин и патриот России", однако всё равно испытывает чувство стыда из-за того, что современный салон российского самолёта "хуже дешёвой иномарки 90-х годов".

Напомним, в 2015 году Рогозин во время тренировочной стрельбы в тире выстрелил себе в ногу.

В 2016 году в Кишеневе активисты встретили пожаловавшего с визитом Рогозина лозунгами "Свинья, иди домой!".