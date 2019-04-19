Стало известно, из-за чего Дмитрий Быков попал в больницу

Дмитрий Быков госпитализирован из-за хронического заболевания, сообщила глава Минздрава РФ / Скриншот

Российский писатель 51-летний Дмитрий Быков попал в больницу города Уфа (столица Республики Башкортостан Российской Федерации) из-за хронического заболевания.

В четверг днем, 18 апреля, литератор находился в стабильно тяжелом состоянии, рассказала ТАСС министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По словам чиновницы, состояние Быкова "обусловлено декомпенсацией хронического заболевания".

Позже председатель редакционного совета Новой газеты Дмитрий Муратов сообщил, что писателя в состоянии медикаментозного сна самолетом транспортировали в Москву.

"Мы в Москве, полет прошел хорошо", — сказал он.

Напомним, днем 16 апреля в городе Уфа Дмитрия Быкова доставили в больницу с борта самолета в тяжелом состоянии. У писателя было нарушение сознания, у него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения. Позже Быкова ввели в состояние медикаментозной комы, он не дышал самостоятельно.

В Уфе 16 апреля была запланирована лекция писателя, но ее отменили.

Справка. Декомпенсация — это нарушение нормального функционирования отдельного органа, системы органов или всего организма, которое наступает, в частности, из-за нарушения работы приспособительных механизмов к патологическим изменениям, спровоцированным заболеванием.