Во Франции уточнили причину пожара в Соборе Парижской Богоматери

Правоохранители полагают, что мог произойти сбой в компьютерной сети.
В Франции озвучили еще одну возможную причину пожара в Соборе Парижской Богоматери.
Как сообщает СBS News, возгорание могло случится из-за компьютерного сбоя.
Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, сообщая причину, не уточнил, какой именно сбой мог привести к пожару.
"... мы, возможно, выясним, что случилось, через два или три месяца", — подчеркнул Шове.
Напомним, ранее сообщалось, что причиной пожара в Нотр-Дам стало короткое замыкание.
Как известно, масштабный пожар в шедевре мировой архитектуры − соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) огнеборцам удалось ликвидировать только через несколько часов. От беспощадного пламени у них получилось уберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.
Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.