Во Франции уточнили причину пожара в Соборе Парижской Богоматери

Пожар в Нотр-Дам мог произойти из-за системных неполадок / B.Moser /BSPP

В Франции озвучили еще одну возможную причину пожара в Соборе Парижской Богоматери.

Как сообщает СBS News, возгорание могло случится из-за компьютерного сбоя.

Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове, сообщая причину, не уточнил, какой именно сбой мог привести к пожару.

"... мы, возможно, выясним, что случилось, через два или три месяца", — подчеркнул Шове.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной пожара в Нотр-Дам стало короткое замыкание.

Как известно, масштабный пожар в шедевре мировой архитектуры − соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) огнеборцам удалось ликвидировать только через несколько часов. От беспощадного пламени у них получилось уберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.