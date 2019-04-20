Установлен очаг возгорания в Соборе Парижской Богоматери

Собор Парижской Богоматери загорелся недалеко от основания шпиля / Фото: RT

Во Франции правоохранители определили очаг возгорания в соборе Нотр-Дам-де-Пари.

Как сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции, пожар возник в центре крыши собора по направлению к основанию шпиля.

Отмечается, что следователи тщательно проанализировали видео и фотографии, снятые очевидцами и пришли к выводу об очаге воспламенения.

Также в полиции указали на возможный сбой в работе датчиков пожарной сигнализации и на проблемы со строительными лифтами.

Напомним, ранее сообщалось, что причиной пожара в Нотр-Дам стало короткое замыкание. Затем была озвучена причина о вероятном сбое в компьютерных системах.

Как известно, масштабный пожар в шедевре мировой архитектуры − соборе Парижской Богоматери (прославленном в легендарном одноименном романе французского классика Виктора Гюго) огнеборцам удалось ликвидировать только через несколько часов. От беспощадного пламени у них получилось уберечь две башни Нотр Дам де Пари и некоторые сокровища мировой культуры, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и тунику святого Людовика.

Позднее президент Франции Эммануэль Макрон публично рассказал о вероятных сроках восстановления собора Парижской Богоматери.