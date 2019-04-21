"Выход из медицинского сна": СМИ узнали о состоянии Дмитрия Быкова

Дмитрия Быкова могут вывести из "медицинского сна", сказал главред Эха Москвы / openrussia.org

В состоянии госпитализированного российского писателя 51-летнего Дмитрия Быкова наблюдается положительная динамика.

Литератор "слышит и реагирует", написала его жена Ирина Лукьянова в Facebook.

Главред радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов сказал ТАСС в субботу, 20 апреля, что в ближайшие два дня Быкова могут вывести из "медицинского сна".

"Врачи сообщают о "видимом улучшении" (состояния Быкова — Ред.)… Однако требуется постоянное и пристальное наблюдение, а также интенсивная детоксикация организма", — сказал собеседник.Читайте такжеСтало известно, из-за чего Дмитрий Быков попал в больницу

Напомним, днем 16 апреля в Уфе (столица Республики Башкортостан России) Дмитрия Быкова доставили в больницу с борта самолета в тяжелом состоянии. У писателя было нарушение сознания, у него подозревали острое нарушение мозгового кровообращения.

Потом Быкова ввели в состояние медикаментозной комы, он не дышал самостоятельно. Позже литератора самолетом доставили в Москву. После этого СМИ писали, что Быкову поставили диагноз инфаркт головного мозга (другое название — ишемический инсульт).