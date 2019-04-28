В США умер один из авторов программы по утилизации ядерного оружия в странах СНГ

Ричард Лугар занимался вопросами ядерного разоружения постсоветских стран / Фото: REUTERS

В США 28 апреля на 88-м году жизни скончался соавтор программы по утилизации ядерного оружия в странах бывшего СССР Ричард Лугар.

Как сообщает CNN со ссылкой на Lugar Center, Лугар умер вследствие неврологического заболевания.

Отмечается, что американец умер от осложнений, связанных с хронической полинейропатией.

Многие годы жизни Лугар посвятил программе нераспространения ядерного оружия. Он был одним из авторов программы по утилизации ядерного и химического оружия, а также средств доставки, снятых с вооружения в странах бывшего СССР. В результате его инициативы Украина, Казахстан и Беларусь стали безъядерными государствами.

Также с 1977 по 2013 год Лугар также был сенатором-республиканцем от штата Индиана.

Напомним, в России на 77-м году жизни умерла Мириана Маркович, вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича.