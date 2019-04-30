В Москве писателя Дмитрия Быкова выписали из больницы

Дмитрий Быков / openrussia.org

Известный российский прозаик, поэт, публицист, телеведущий Дмитрий Быков был выписан медиками из больницы.

Об этом он сам в пятницу, 26 апреля сообщил журналистам агентства Интерфакс. Быков отметил, в частности, что после выписки успел провести в прямом эфире программу Колба времени на телеканале Ностальгия, а также занят написанием статьи.

"Наверно, я многих огорчу, но я давно так хорошо себя не чувствовал", — сказал он.

По словам Быкова, его внезапное ухудшение здоровья и экстренная госпитализация было вызвано отравлением. Причем врачи пока не смогли выяснить, чем именно он отравился. Быков также развеял слухи о том, что он пострадал из-за своих алкогольных и наркотических "излишеств", и опроверг сообщения о том, что он страдает от диабета и повышенного артириального давления.

Напомним, 16 апреля в российской Уфе (столице Республики Башкортостан) Дмитрия Быкова с борта самолета экстренно доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Медикам почти сразу пришлось ввести в состояние медикаментозной комы и перевести на искусственное дыхание. Позже стало известно, что Быкова самолетом перевезли в московскую клинику.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова говорила, что писатель попал в больницу Уфы из-за хронического заболевания. СМИ писали, что у литератора диагностировали инфаркт головного мозга (другое название — ишемический инсульт).