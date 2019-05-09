В России отменили часть военного парада ко Дню Победы
9 мая 2019, 11:25
В Москве в параде Победы были задействованы более 10 тысяч человек.
В четверг, 9 мая, в День Победы в столице Российской Федерации Москве отменили воздушную часть парада Победы.
В Москве на Красной площади проходит военный парад в честь 74-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, его воздушная часть отменена из-за плохих погодных условий, сообщил Первый канал.
Над Москвой в рамках парада должны были пролететь 74 воздушных судна — их число соответствует количеству лет со дня победы в войне, пишет Интерфакс.
В военном параде задействованы 13 тысяч человек и разная военная техника, его принял министр обороны России Сергей Шойгу. Парадом командовал главнокомандующий Сухопутными войсками страны Олег Салюков.Читайте такжеУместно ли считать 9 мая Днем Победы
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
В Москве отменена часть парада Победы Reuters
Напомним, 9 мая в РФ отмечают победу Красной армии и советского народа над нацистской Германией, а в Украине в этот день отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter