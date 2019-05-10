В Берлине сделали неожиданное предложение по выходу из тупика на Донбассе

Украинские военные на Донбассе / Минобороны Украины

Одним из предложений, прозвучавших во время экспертных слушаний в Бундестаге относительно дополнений к минским соглашениям по Донбассу, является временная замена руководства "ДНР" и "ЛНР" международной администрацией.

Как подчеркнула член внешнеполитического комитета бундестага от фракции СвДП Рената Альт, дополнительные меры могли бы сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования положения на востоке Украины, пишет Немецкая волна.

По ее мнению, Минские соглашения фактически мертвы. Она считает, что проблема не только в неготовности Москвы и Киева пойти навстречу друг другу, но и в структурных изъянах самих минских договоренностей.

Читайте такжеПутин придумал план, как с помощью Донбасса убрать Зеленского раньше срока – журналистДля начала фракция СвДП предлагает дополнить минский протокол сроками, расстановкой приоритетов и последствиями за бездеятельность. Столь же важным считается установление контроля ООН над российско-украинской границей, вывод с Донбасса всех гражданских и парамилитарных вооруженных групп. По мнению Альт, миссия "голубых касок" должна обеспечить соблюдение режима прекращения огня.

Она добавила, что следующим шагом является замена руководства "ДНР" и "ЛНР" переходной гражданской международной администрацией. В ее задачу входили бы подготовка и проведение свободных выборов на этих территориях. Выполнение полицейских функций и задач по охране границы могла бы частично взять на себя миссия Евросоюза.

"Необходимо оперативное подразделение, которое бы вместе с украинской полицией обеспечивало поддержание общественного порядка. Это позволило бы повысить доверие жителей востока Украины к государственным правоохранительным органам", - пояснила Альт.

На европейскую миссию она возлагает даже больше надежд, чем на "голубые каски", поскольку в ЕС, в отличие от Совета Безопасности ООН, ни у кого нет права вето.

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По мнению аналитика берлинского фонда "Наука и политика" (SWP) Сюзан Стюарт, главари боевиков явно не захотят уходить со своих постов.

Впрочем, добавила эксперт, решающая роль в этом вопросе принадлежит России.

"Сепаратисты не могут обойтись без российской поддержки. Так что не им решать, оставаться на своих постах или нет, все зависит от интересов России", считает Стюарт.

Со своей стороны она предлагает украинским властям подумать над таким вариантом прямых переговоров с лидерами сепаратистов, который бы не означал признания Киевом их легитимности.

Стюарт также считает, что Россия готова на любые расходы по оккупированному Донбассу.

"Я не знаю, можно ли это назвать логикой, - пояснила она, - но России во что бы то ни стало надо доказать, что она занимает главенствующее положение в этом регионе, и не допустить повышения роли других действующих лиц на этой арене - ЕС или США".

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Она добавила, что блокирует минский процесс и украинская сторона. У Украины, говорит Стюарт, к нему амбивалентное отношение. С одной стороны, есть стремление к достижению мира, хоть и не любой ценой, но с другой - в парламенте много недовольства минскими соглашениями, поскольку в их разработке депутаты не участвовали. Есть, указывает Стюарт, и круг лиц, извлекающих выгоду из сохранения тупиковой ситуации в Донбассе.

Напомним, ранее в Бундестаге заговорили о новой стратегии по Донбассу.