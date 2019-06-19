В России испугались революции из-за резкого обеднения населения / Фото: Reuters

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин выразил беспокойство, что из-за падения уровня жизни россиян возможен социальный взрыв.

"Конечно, у меня есть беспокойство, конечно. В последние годы как раз уровень жизни наших граждан снижался. Сейчас примерно 12,5 млн человек, почти 13 млн человек, находятся за чертой бедности, 70% наших граждан бедных проживают в семьях, в основном это дети", – цитирует Кудрина Интерфакс.

Читайте такжеУкраина попала в ловушку бедностиПо его словам, жители страны "как-то мирились с этой бедностью" во времена СССР, так как не знали, как живут другие страны. А теперь им есть с чем сравнивать.

"В стране с таким уровнем ВВП и ВВП на душу населения, с такими зарплатами – постоянно растущими зарплатами – иметь такое количество бедных, при чем в основном это семьи и в основном это дети, это потеря в том числе в функциональном развитии, в питании, в качестве жизни, здоровья. Это, в общем, тоже та проблема человеческого нашего капитала", – признал чиновник.

Ранее Кудрин заявил, что новый пакет антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза с большой долей вероятности окажут шокирующее действие на экономику РФ.