''Санкции станут шоком'': в Москве впали в панику из-за новых санкций Запада

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Новый пакет антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза с большой долей вероятности окажут шокирующее действие на экономику РФ

"Новые ограничения могут стать шоком для экономики", – заявил председатель российской Счетной палаты и экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Однако далее он подчеркнул, что Кремль вполне адаптировался ко всем уже действующим санкциям против РФ со стороны Запада.

Напомним, ранее в США подготовили новый пакет санкций против РФ в связи с агрессией Кремля в Керченском проливе 24 ноября 2018-го, закончившейся пленением украинских военных моряков. Затем курс рубля стремительно рухнул после сведений о новых санкциях против РФ. Позднее глава МИД РФ Сергей Лавров пришел в ярость из-за новых санкций США.