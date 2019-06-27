Главные новости 27 июня: имена украинцев, которых пообещали отпустить боевики, и возможные причины крушения самолета в РФ

Стали известны имена украинцев, которых пообещали отпустить боевики "Л/ДНР" / Reuters

В четверг, 27 июня, стали известны имена четырех пленных украинцев, которых боевики самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" пообещали отпустить.

Также обнародованы возможные причины крушения в Российской Федерации пассажирского самолета Ан-24.

Кроме того, появилась информация, что в США сделали важный шаг к введению санкций против Северного потока-2.

Главред собрал главные новости Украины и мира за 27 июня.

Имена украинцев, которых пообещали отпустить боевики "Л/ДНР"

Главари "ДНР" и "ЛНР" — Денис Пушилин, Леонид Пасечник — согласились передать украинской стороне четырех пленных:

Дмитрия Великого — военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который попал в плен в 2016 году, был "осужден" в 2017 якобы за "осуществление террористической деятельности" и приговорен к 15 годам лишения свободы;

Якова Веремейчика — военнослужащего ВСУ, взятого в плен в 2018 году. Против него враг начал два "уголовных дела" — "геноцид" и "применение запрещенных средств и методов ведения войны";

Эдуарда Михеева, которого боевики задержали в 2017 году за якобы "государственную измену". Так называемый "суд" противника дал ему 12 лет лишения свободы;

Максима Горяинова — военнослужащего ВСУ, которого боевики взяли его в плен в мае 2019 года. Украинца "осудили" за якобы "содействие террористической деятельности" и "приговорили" к 15 годам лишения свободы.

Крушение пассажирского самолета в России: возможные причины

В поселке городского типа Нижнеангарск — административный центр Северо-Байкальского района республики Бурятия (входит в состав РФ) совершил аварийную посадку пассажирский самолет авиакомпании Ангара Ан-24, погибли двое пилотолов, ранены семь человек.

Самолет сегодня утром вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ, после взлета у борта отказал один из двигателей, экипаж решил вернуться в аэропорт, и случилось смертельное чрезвычайное происшествие.

Позже СМИ узнали, что первичной причиной крушения Ан-24 является отказ левого двигателя, однако ЧП могло случиться и из-за ошибки пилотов после того, как отказал двигатель.

Назревающий удар США по Северному потоку-2

В США комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса согласовал законопроект О защите энергетической безопасности Европы, которым предусмотрено введение санкций, в частности, против Северного потока-2. В проекте закона предусмотрен механизм гарантирования объемов транзита газа через украинскую территорию.