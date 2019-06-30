"Американцы ведут себя нагло": в Москве засуетились из-за эсминца США в Черном море

Американский ракетный эсминец USS Carney / c6f.navy.mil

Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, наделенный полномочиями нелегитимным "госсоветом" аннексированного Россией Крыма, прокомментировал прибытие эсминца ВМС США Carney в Чёрное море для участия в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019.

"Это чистейшей воды провокация, которая очень хорошо характеризует американскую внешнеполитическую деятельность, особенно в акватории Чёрного моря. Подобного рода действия со стороны США совершаются уже не первый раз. Американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в данной акватории", — считает Цеков.

Он также подчеркнул, что Россия со своей стороны никогда не допускает никаких военных учений с государствами — морскими соседями США.

"Американцы же такие провокации осуществляют постоянно. Фактически они совершают действия, направленные против России. Само собой, мы отслеживаем действия этого эсминца. Наша страна уже неоднократно показывала, что в состоянии полностью себя обезопасить. Никакой угрозы нет", — сказал он в комментарии rt.com.

Напомним, ранее сообщалось о том, что учения Sea Breeze 2019 пройдут с 1 по 12 июля в северо-западной части Чёрного моря.