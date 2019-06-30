"Американцы ведут себя нагло": в Москве засуетились из-за эсминца США в Черном море

США совершают действия, направленные против России, утверждает Сергей Цеков.
Член комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергей Цеков, наделенный полномочиями нелегитимным "госсоветом" аннексированного Россией Крыма, прокомментировал прибытие эсминца ВМС США Carney в Чёрное море для участия в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2019.
"Это чистейшей воды провокация, которая очень хорошо характеризует американскую внешнеполитическую деятельность, особенно в акватории Чёрного моря. Подобного рода действия со стороны США совершаются уже не первый раз. Американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в данной акватории", — считает Цеков.
Он также подчеркнул, что Россия со своей стороны никогда не допускает никаких военных учений с государствами — морскими соседями США.
"Американцы же такие провокации осуществляют постоянно. Фактически они совершают действия, направленные против России. Само собой, мы отслеживаем действия этого эсминца. Наша страна уже неоднократно показывала, что в состоянии полностью себя обезопасить. Никакой угрозы нет", — сказал он в комментарии rt.com.
Напомним, ранее сообщалось о том, что учения Sea Breeze 2019 пройдут с 1 по 12 июля в северо-западной части Чёрного моря.