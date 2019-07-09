У Путина "перевели стрелки" на Украину: не готова к телемосту с Россией

Дмитрий Песков

Украинская сторона оказалась не готова к телемосту между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В целом мы, безусловно, сожалеем, что это телемост не состоялся. Мы по-прежнему считаем, что это была хорошая и очень правильная инициатива двух телеканалов. По всей видимости, украинская сторона не готова к этому", - подчеркнул он в комментарии журналистам, передает УНИАН.

Отвечая на вопрос о том, что почему российские ведущие, анонсируя проведение телемоста, говорили исключительно об "общих песнях и истории", однако замалчивали историю отношений Украины и России после 2014 года, Песков сказал: "Не замалчивается, я уверен, что все периоды новейшей истории наших двух стран могли бы быть обсуждены в ходе этого мероприятия".

Песков также прокомментировал сетования о преждевременности проведения такого мероприятия: "Общение людей никогда не может быть преждевременным, ибо это самое правильное общение и то общение, в котором рождается истина".

Читайте такжеКто придумал телемост между Украиной и Россией и как он ударит по ЗеленскомуНапомним, в РФ не отказались от идеи телемоста с Украиной и предложили новый формат.

Ранее на канале NewsOne рассказали о формате отмененного телемоста с РФ.

Как известно ранее на NewsOne заявил об отмене телемарафона Надо поговорить между Украиной и Россией и заявили, что журналисты телеканала начали получать угрозы.

На днях одиозный пропагандист Дмитрий Киселев анонсировал телемост между Россия24 и Newsone.