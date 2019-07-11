"Откровенная чушь": в РФ ответили на предложение о переименовании России

В Совете Федерации оценили заявление Никиты Потураева

Идея о переименовании России и русского языка является смешной, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Таким образом он ответил на предложение советника Владимира Зеленского и кандидата в депутаты от Слуги народа Никиты Потураева переименовать Россию и русский язык.

"Можно только посочувствовать президенту Украины Владимиру Зеленскому: с такими советниками даже кашу сварить не получится. Вместо того чтобы помогать ему разгребать завалы, которых на Украине полным-полно, они несут откровенную чушь. Просто смешно", — написал Клинцевич в Facebook.

В свою очередь член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев также прокомментировал идею Потураева с переименованием.

"Пускай они занимаются своими переименованиями, россияне сами решат, как называть нашу страну. Есть вообще этика, воспитанность, образованность, поэтому такие заявления могут делать люди, за которыми ничего не стоит", — заявил он в комментарии rt.com.

Напомним, ранее глава Слуги народа Дмитрий Разумков объяснил, почему разговаривает на русском.