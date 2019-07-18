"Чё, пацаны, новый сезон сериала от HBO?": под Тверью случилось ЧП с 3 из 4-х энергоблоков АЭС

На Калининской АЭС отключились три из четырех энергоблоков / Униан

На Калининской АЭС под Тверью отключились сразу три из четырех энергоблоков. Речь идет о первом, втором и четвертом энергоблоках.

В региональном управлении МЧС заверили, что третий энергоблок находится в работе. В то же время в Росэнергоатоме (который является эксплуататором КАЭС) заявили о частичном отключении в том числе и блока №4.

Спасатели причиной ЧП называют отключение линий электропередачи, которое произошло из-за короткого замыкания трансформатора тока на открытом распределительном устройстве КАЭС.

А в Единой диспетчерской дежурной службе города Удомля причиной отключения энергоблоков назвали замыкание, а четвертого энергоблока — прорыв уплотнителя конденсатора турбины №2.

"Чё, пацаны, новый сезон любимого сериала от HBO?" – уже пошутил Telegram-канал 2ch/Двач.

А Telegram-канал Life Shot со ссылкой на работников станции заверил, что ЧП на Калининской атомной станции под Тверью опасности не представляет.

"…радиационный фон от этого нисколько не изменился. То есть выбросов не было. Фанаты сериала "Чернобыль" могут спать спокойно", – пишет Telegram-канал.

Неделю назад в Ростовской области РФ была паника из-за непонятных взрывов. Одной из причин местные жители называли возможное ЧП на Ростовской АЭС.