В Грузии уволили грозящегося мочиться в вина гендиректора Рустави 2

Николоз Гварамия покидает Рустави 2 / Фото: wikimedia.org

В Грузии новый владелец грузинской телекомпании Рустави 2 Кибар Халваши уволил генерального директора канала Нику Гварамию, который заявил о намерении мочится в вино и минеральную воду грузинского производства, которые отказалась покупать Россия.

Как сообщает грузинский Первый канал, новым гендиректором телеканала стал Паата Салия.

Г"варамия, которого на самом деле назначил тот режим, который отнял у меня компанию, не сможет продолжить работу в компании", — говорится в сообщении Халваши.

Назначение нового руководителя Рустави 2 утвердил Гражданский реестр Минюста Грузии.

Уточняется, что решение о назначении нового гендиректора и увольнении прежнего было принято на партнерском заседании телекомпании.

Как известно, 18 июля 2019 года Европейский суд по правам человека признал все жалобы Рустави 2 на возвращение телекомпании Халваши необоснованными. По предварительным данным, бизнесмен поддерживает действующую власть в Грузии, тогда как телеканал считается оппозиционным.

Напомним, в Госдуме России предложили запретить поставки в страну вин и воды из Грузии. Позже Николоз Гварамия отреагировал на угрозы — написал: "Да я мочился во все это!".

Ранее сообщалось, что грузинский журналист Георгий Габуния в студии Рустави 2 записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором обложил матами не только российского лидера, но и грубо высказался о его родителях.