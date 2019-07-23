"Нельзя переть против украинцев": в России вырезали "опасную" фразу из голливудского боевика

На канале СТС отказались комментировать ситуацию.
Российский телеканал СТС вырезал из фильма "Ограбление по-итальянски" фразу, которая касается украинцев. На канале отказались комментировать ситуацию.
Как сообщает радиостанция Говорит Москва, в оригинале фильма "Ограбление по-итальянски" один из героев говорит: "Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тёщи и долбаных украинцев".
Однако в эфире СТС последней фразы не было, герой сказал лишь "Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тёщи".
Главные роли в "Ограблении по-итальянски" исполнили Эдвард Нортон, Шарлиз Терон, Марк Уолберг и Джейсон Стейтем.
Напомним, в Украине снимают кино о Тарасе Шевченко-самурае.