"Нельзя переть против украинцев": в России вырезали "опасную" фразу из голливудского боевика

В эфире СТС герой сказал лишь, что "нельзя переть против природы, тёщи"/ Скриншот видео

Российский телеканал СТС вырезал из фильма "Ограбление по-итальянски" фразу, которая касается украинцев. На канале отказались комментировать ситуацию.

Как сообщает радиостанция Говорит Москва, в оригинале фильма "Ограбление по-итальянски" один из героев говорит: "Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тёщи и долбаных украинцев".

Однако в эфире СТС последней фразы не было, герой сказал лишь "Слушай сюда, я давно понял, что нельзя переть против природы, тёщи".

Главные роли в "Ограблении по-итальянски" исполнили Эдвард Нортон, Шарлиз Терон, Марк Уолберг и Джейсон Стейтем.

Напомним, в Украине снимают кино о Тарасе Шевченко-самурае.