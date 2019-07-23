Польша обломала Россию и пригласила Германию на 80-летие начала Второй мировой

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Официальная Варшава пригласила представителей официального Берлина принять участие в траурно-торжественных мероприятий на 80-летнюю годовщину со дня начала Второй мировой войны.

Такое сообщение во вторник, 23 июля, опубликовала пресс-служба президента Республики Польши Анджея Дуды. Причем на ежегодные мероприятия (место проведения — мыс Вестерплатте, город Гданьск) в день нападения войск Третьего рейха на Польшу и начала Второй мировой войны — 1 сентября, в 2019-м не пригласили делегацию из РФ.

"Эти драматические события Польша будет отмечать вместе со странами, с которыми мы сегодня тесно сотрудничаем в интересах мира во всем мире, основанного на принципах соблюдения международного права", — заявили в пресс-службе польского президента.

Также известно на мероприятия на мысе Вестерплатте к приглашенным странам относятся − члены блока НАТО, Европейского союза, Восточного партнерства (в том числе и Беларусь).

Напомним, ранее в Польше агрессивно "наехали" на Россию и Северный поток-2.