Известный российский журналист умер в день своих именин

Владимир Кара-Мурза-старший умер / Скриншот

В воскресенье, 28 июля, в День ангела Владимира на 60-м году жизни умер известный российский журналист, один из основателей "старого НТВ" — Владимир Кара-Мурза.

Кара-Мурза умер сегодня в 8 часов утра, написал в своем аккаунте в Twitter его сын — Владимир Кара-Мурза-младший.

Сын отметил, что семья дополнительно сообщит, где и когда состоится прощание с умершим.

"…ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза… Мой папа. Ушел… в день своих именин…", — сообщил он.

Напомним, Владимир Кара-Мурза-старший родился 24 октября 1959 года в Москве, окончил Московский государственный университет — учился на историческом факультете.

В частности, работал на НТВ — был корреспондентом, делал сюжеты для программ Итоги и Сегодня, был автором и ведущим программ Сегодня в полночь и Свидетель века. Ушел с НТВ вместе с рядом коллег, поскольку не хотел работать "под контролем государства".

Также Кара-Мурза-старший работал на ТНТ, ТВ-6, ТВС, RTVi, на радио Эхо Москвы, на радиостанции Свобода. В феврале 2014-го начал вести колонку о телевидении в газете Собеседник. Является лауреатом премии российского Союза журналистов Золотое перо России 1995 года.