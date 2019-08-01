В России падет доверие к "зомбоящику" - социологи

Аналоговое телевидение / Status Quo

Для большинства россиян телевидение по-прежнему остается основным источником информации, но его аудитория постепенно уменьшается.

За десять последних лет в России сократилось количество людей, которые получают всю информацию исключительно из телевизора. Если в 2009 таких россиян было 94%, то сегодня их - 72%.

Как свидетельствует исследование Левада-Центра, реже всего получают новости по телевизору самые молодые граждане - 42% (среди россиян до 25 лет) против 93% среди самых пожилых (65 лет и старше). У молодежи роль главного источника информации играет не телевидение, а социальные сети.

Падает в России и доверие к телевидению, как источнику новостей. Так, сейчас доверяю росТБ 55% населения, а десять лет назад эта цифра была на треть выше - почти 80% населения. Продолжают доверять телевидению люди старшего возраста - 35 лет и выше.

Среди основных телеканалов, которые являются для россиян источниками новостей, по-прежнему лидируют государственные Россия-1 (его смотрят 48% россиян) и Первый канал (47%). Среди журналистов, который вызывают наибольшее доверие у россиян, лидирует одиозный Владимир Соловьев (23%).

Как известно, российское телевидение является инструментом пропаганды Кремля. В эфирах телеканалов постоянно транслируют фейки на различные темы, которые формируют в голове зрителя удобную для российского правительства реальность. К примеру, в 2014 году российский Первый канал показал сюжет о якобы "распятом мальчике" на Донбассе. Позже на канале признали, что сюжет был фейковым.

Напомним, ранее известный украинский журналист Денис Казанский детально разъяснил как российские информационные ресурсы напропалую манипулируют общественным мнением и создают "фейковую" картинку происходящего.