Заскучали за "совком": россияне рассказали о своем отношении к власти

Пожилые, малообразованные, бедные категории населения - больше склонны идеализировать прошлое / norg-norg.livejournal.com

Нынешняя российская власть вызывает у жителей РФ меньше симпатий, чем та, которая была в СССР в конце 1970-х – начале 1980-х годов. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

На вопрос социологов о качествах, характеризующих советскую власть, 29% россиян назвали ее "близкой людям", 25% – сильной и прочной, 22% – справедливой.

Вместе с тем в отношении нынешней власти респонденты озвучивали негативные характеристики. Так, 41% опрошенных назвал ее криминальной или коррумпированной, 31% – далекой от народа, 24% – бюрократичной.

По данным социологов, более критично настроены к нынешней власти респонденты из групп, обладающих большими социальными ресурсами (высоким уровнем образования, более обеспеченные, жители Москвы, активные возрастные категории 25-ти – 50-летние люди).

В то же время социальная периферия - село, пожилые, малообразованные, бедные категории населения - больше склонны идеализировать прошлое и более позитивно оценивать советскую власть.

Левада-Центр

Опрос проводился 18-24 июля 2019 года среди 1605 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.

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Напомним, в соответствии с другим исследованием Левада-центра, 38% жителей России не хотят, чтобы Владимир Путин остался во главе страны после окончания очередного президентского срока в 2024-м.