Хармс рассказала, как ЕС может улучшить жизнь украинцев

Евросоюзу нужно позволить импортировать из Украины больше качественной продукции, считает Ребекка Хармс / avto-polis.kiev.ua

Бывший депутат Европарламента Ребекка Хармс полагает, что Евросоюз может улучшить жизнь граждан Украины, если позволит импортировать из нашей страны больше качественной продукции.

Борьбу с бедностью в украинском государстве нужно включить в стратегии реформ, рассказала экс-евродепутат в эфире ObozTV.

Собеседница полагает, что если власти Украины позволят больше экспортировать в Евросоюз, а ЕС разрешит больше импорта из нашей страны, "то это будет иметь положительное влияние на жизнь украинцев и на социальную ситуацию".

"…ЕС должен больше заботиться об экономическом, а значит и о социальном развитии Украины. Экономические реформы, о которых мы говорим на основании Cоглашения об ассоциации, для украинцев являются непростыми", - отметила она.

Хармс добавила, что Киеву нужно провести ряд реформ - судебную, приватизационную, в сфере здравоохранения, и в Евросоюзе хотят, чтобы они были быстрыми.

"…Но ЕС также должен иметь в виду, что эти реформы иногда требуют высоких цен, которые должны платить обычные граждане. Социальная ситуация не становится лучше, в Украине развивается бедность, и я думаю, что борьба с ней должна быть включена в стратегии реформ. Это нельзя просто игнорировать…", - подчеркнула бывший депутат.

Ранее исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин говорил, что для улучшения жизни в Украине ее властям нужно отказаться от сырьевой модели экономики. Эксперт говорил: "Если вы — сырьевой придаток других стран, вы не можете быть богатыми и объективно платите маленькую зарплату".