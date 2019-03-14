Эксперт объяснил, как Украине догнать ЕС по уровню минималки

14 марта 2019, 09:50

Граждане страны, которая является сырьевым придатком, не могут быть богатыми, отметил эксперт.

Для того, чтобы догнать страны Евросоюза по уровню минималки, Украине нужно изменить модель экономики, считает эксперт
Для того, чтобы догнать страны ЕС по уровню минималки, Украине нужно изменить модель экономики, полагает эксперт / Reuters

Украине нужно отказаться от сырьевой модели экономики, чтобы догнать страны-члены Европейского союза по уровню минимальной зарплаты (минималка в Украине — 4 тысячи 173 грн, около 130 евро).

Сумма минималки не возникает сама по себе, она является ответом бизнеса на экономическую ситуацию в стране, рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире ObozTV.

Собеседник отметил, что бизнес выплачивает зарплату наемному работнику, исходя из фактического уровня себестоимости произведенной продукции. 

"Если вы — сырьевой придаток других стран, вы не можете быть богатыми и объективно платите маленькую зарплату. Очень простая логика — в сырье очень маленький уровень добавочной стоимости, которая и определяет зарплату", — заявил эксперт.

Пендзин объяснил, что, если экспортировать в другие страны полуфабрикаты, сырье, зерно, а оттуда завозить готовую продукцию с высокой добавочной стоимостью, то все богатство остается в странах, где эта продукция производится.

Аналитик подчеркнул, что для повышения минималки в Украине нужно провести структурные экономические реформы. "Это изменение парадигмы с сырьевой на производство конечного продукта", — сказал он.

Эксперт добавил, что украинцы должны не потреблять импортные товары — холодильники, телевизоры, которые завозят из-за границы, а покупать то, что производится на Родине. "Пока этого не будет, у нас будет слабая экономика и, как следствие, низкие зарплаты", — утверждает Пендзин.

"Наименьшая в ЕС минимальная зарплата в Болгарии — 280 евро. Восточноевропейские страны — Словакия, Венгрия, Польша, Литва Латвия, Эстония — имеют минимальную зарплату 400-500 евро. В Германии, Франции, Италии — 1500-1700 евро…", — отметил собеседник.

Ранее в Федерации профсоюзов подсчитали, что в Украине с 1 января 2019 года минимальная зарплата с учетом фактической стоимости потребительской корзины, расходов на жилье, образование, здравоохранение, содержание семьи, инфляции должна составлять не менее 7,7 тысяч грн (около 250 евро).

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