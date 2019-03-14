Эксперт объяснил, как Украине догнать ЕС по уровню минималки

Для того, чтобы догнать страны ЕС по уровню минималки, Украине нужно изменить модель экономики, полагает эксперт / Reuters

Украине нужно отказаться от сырьевой модели экономики, чтобы догнать страны-члены Европейского союза по уровню минимальной зарплаты (минималка в Украине — 4 тысячи 173 грн, около 130 евро).

Сумма минималки не возникает сама по себе, она является ответом бизнеса на экономическую ситуацию в стране, рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире ObozTV.

Собеседник отметил, что бизнес выплачивает зарплату наемному работнику, исходя из фактического уровня себестоимости произведенной продукции.

"Если вы — сырьевой придаток других стран, вы не можете быть богатыми и объективно платите маленькую зарплату. Очень простая логика — в сырье очень маленький уровень добавочной стоимости, которая и определяет зарплату", — заявил эксперт.

Пендзин объяснил, что, если экспортировать в другие страны полуфабрикаты, сырье, зерно, а оттуда завозить готовую продукцию с высокой добавочной стоимостью, то все богатство остается в странах, где эта продукция производится.

Аналитик подчеркнул, что для повышения минималки в Украине нужно провести структурные экономические реформы. "Это изменение парадигмы с сырьевой на производство конечного продукта", — сказал он.

Эксперт добавил, что украинцы должны не потреблять импортные товары — холодильники, телевизоры, которые завозят из-за границы, а покупать то, что производится на Родине. "Пока этого не будет, у нас будет слабая экономика и, как следствие, низкие зарплаты", — утверждает Пендзин.

"Наименьшая в ЕС минимальная зарплата в Болгарии — 280 евро. Восточноевропейские страны — Словакия, Венгрия, Польша, Литва Латвия, Эстония — имеют минимальную зарплату 400-500 евро. В Германии, Франции, Италии — 1500-1700 евро…", — отметил собеседник.

Ранее в Федерации профсоюзов подсчитали, что в Украине с 1 января 2019 года минимальная зарплата с учетом фактической стоимости потребительской корзины, расходов на жилье, образование, здравоохранение, содержание семьи, инфляции должна составлять не менее 7,7 тысяч грн (около 250 евро).