Катера ВМС ВСУ зашли в главную военную базу Турции: стали известны детали

Катер Чигирин / wikipedia.org

В главной базе ВМС Турции - порту Гельджук отшвартовались три учебных катера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Смела, Чигирин и Нова Каховка.

"Во время перехода морем курсанты провели ряд тренировок, прокладывали курс, днем и ночью несли вахту сигнальщиками, рулевыми, радиометристами и т.п.", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Отмечается, что катера продолжают морской поход, а перед заходом в Гельджук они прошли пролив Босфор

В составе экипажей около 50 курсантов II-го и V-го курсов Института ВМС, Военного института телекоммуникаций и информатизации имени Героев Крут, а также II-го курса Отделения военной подготовки Мореходногог колледжа технического флота Национального университета Одесская морская академия.

Согласно плану, учебные катера посетят порты Констанца (Румыния) и Варна (Республика Болгария).

Напомним, ранее сообщалось о том, что США выделили 4 млн долларов на группы быстрого реагирования ВМС Украины на Азове.