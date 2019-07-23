США выделили 4 млн долларов на группы быстрого реагирования ВМС Украины на Азове

США помогли Украине создать группы быстрого реагирования на Азове / korabli.eu

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о том, что Украина совместно с США создали группы быстрого реагирования в Мариуполе (Донецкая область) и Бердянске (Запорожская область) после захвата Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе.

По его словам, в 2018 году на эти цели было выделено $4 млн. Планируется, что они начнут работать через месяц, рассказал американский дипломат на "круглом столе" по развитию Морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Читайте такжеКомандующий ВМС рассказал, когда Украина получит патрульные катера СШАТейлор отметил, что стороны сосредоточились на развитии базовой морской инфраструктуры, чтобы обеспечить Морской охране надлежащие возможности реагирования по всей территории морской границы. Украине, сказал Тейлор, нужны современные логистические центры, чтобы обеспечить проведение морских операций, а также места по ремонту судов, сообщает Интерфакс-Украина.

По словам начальника регионального Управления морской охраны Госпогранслужбы Олега Костуры, что речь идет о практической реализации развития мест дислокации подразделений быстрого реагирования в рамках их работы в Черном и Азовском морях, а также на реке Дунай.

Кроме того, советник по морским вопросам программы экспертного контроля и безопасности границы посольства США на Украине Кевин Кильер сообщил, что в рамках проекта поддержки Морской охраны Госпогранслужбы Украины США предполагается и модернизация кораблей и катеров, передает Интерфакс-Украина.

Читайте такжеУкраинские моряки испытали переданные США подержанные катера класса Island"Мы исходим из нашего подхода работы с корпусом Береговой охраны США - будет два катера и 25 человек, которые прикреплены к этим катерам", - добавил он.

Кильер пояснил, что сейчас проект находится в стадии разработки. Через 30-45 дней приступят к стадии его реализации. "Как только закончится фаза проектирования, начнётся фаза реконструкции и строительства. Это начнётся в начале следующего года", - добавил дипломат.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Франция передаст Государственной пограничной службе Украины 20 патрульных катеров.